Wijnbenefiet voor Congo Christian Hennuy

02 december 2018

In het Sint-Janscollege van Meldert vond de zesde wijndegustatie plaats ten voordele van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Congo, georganiseerd door de vzw Matumaini Katanga en de Commanderij Hoegaarden. Voorzitter Frank Dewaele van de Commanderij Hoegaarden: “Om de twee jaar organiseren we zo’n benefiet. We hopen dit jaar weer 10.000 euro in te zamelen met deze benefiet.” De Aalmoezeniers van de Arbeid geven les zowel in Meldert als in Lubumbashi. Ze zijn actief in Congo zowel in onderwijs als basisgezondheidszorg. De Commanderij Hoegaarden werkt met plezier mee aan deze benefiet wijnproeverij. Op 24 februari volgend jaar heeft de Commanderij haar eigen wijnbeurs in het kasteel van Meldert. Info: www.matumaini.be