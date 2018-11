Wijn degusteren voor projecten in Congo Christian Hennuy

29 november 2018

17u53 0

Op zondag 2 december van 10 tot 19 uur vindt, in het Sint-Janscollege of kasteel van Meldert, de zesde wijndegustatie plaats ten voordele van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Congo. Voorzitter Frank Dewaele van de Commanderij Hoegaarden: “Om de twee jaar organiseren we zo’n benefiet. In 2008 haalden we door wijnverkoop 6500 euro binnen, in 2014 was dat 10.000 euro, evenals in 2016.” De Aalmoezeniers van de Arbeid geven les zowel in Meldert als in Lubumbashi. De Aalmoezeniers zijn actief in Congo zowel in onderwijs als basisgezondheidszorg met dispensaria en een materniteit. De opbrengst van vorige vijf wijndegustaties ging o.a. naar de bouw van een lagere school, de afwerking van een technische landbouwschool en een kraamkliniek. De tweejaarlijkse benefiet door de Wijncommanderij Hoegaarden werd ondertussen ingebed in de overkoepelende vzw Matuamaini. Op 2 december kunnen, de bezoekers van de wijnbeurs proeven van een heerlijk assortiment van 25 uitgelezen wijnen en uiteraard ook kopen. Ook online wijn bestellen is mogelijk. Info: www.commanderijhoegaarden.be