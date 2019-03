Wielerwedstrijd Brussel - Zepperen Christian Hennuy

07 maart 2019

10u14 0

Op zondag 10 maart komt de wielerwedstrijd Brussel – Zepperen voor Elites zonder contract en beloften in Hoegaarden voorbij, met twee keer de Kauterhof, de kasseihelling tussen Hoegaarden en Hauthem, als scherprechter. De renners komen rond 14.30 uur aan op het Hoegaards grondgebied in Meldert vanuit Willebringen, en rijden via Oorbeek rond om dan langs Groot- en Klein Overlaar naar Hoegaarden te komen, en dan via Stoopkensstraat en Kauterhof twee hetzelfde circuit Hauthem – Meldert – Oorbeek – Overlaar - Hoegaarden, te rijden om vervolgens richting Altenaken en Outgaarden rond 15.18 uur het Hoegaards grondgebied te verlaten.