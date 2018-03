Wielertoeristen verhuizen opnieuw naar de Klup 06 maart 2018

02u27 0

WTC Hoegaarden is het nieuwe seizoen gestart met een nieuwe voorzitter: Guy Caubergs. Hij volgt Michel Cipers op. Er is ook een nieuwe startlocatie: jeugdhuis de Klup. Toch niet helemaal nieuw, want de wielertoeristenclub ontstond in 1973 in de Klup en bleef in het jeugdhuis, zolang het gevestigd was in de Doelstraat. Toen het jeugdhuis naar de Tiensestraat, naast de sporthal verhuisde in 2011, ging Wielertoeristenclub Hoegaarden haar eigen weg. "Nu zijn we weer in de Klup. Als gewezen voorzitter van de Klup vind ik dit ook een beetje thuiskomen", aldus Guy Caubergs. De wielertoeristen zijn momenteel met een 50-tal. Ze rijden in vier groepen, met daarbovenop nog e-bikers, dames met elektrische fietsen.





(HCH)