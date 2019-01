Wie heeft nog oude foto’s van Hoegaarden? Christian Hennuy

21 januari 2019

Ivan Laloup is gestart met een nieuwe facebookgroep ‘Hoegaarden op foto 1900 – 2018’. “Ik ben ermee gestart omdat het nog niet bestaat, en dat er toch heel wat dingen moeten bewaard worden voor het nageslacht”, vertelt Ivan. “Vroeger werd er zoal iets gepost in groepen als ‘Ge zijt van …’, maar daar staan nu heel wat andere zaken op. Er is veel interesse voor deze groep, de mensen reageren op de oude foto’s. Het is de bedoeling dat de mensen er zelf hun oude foto’s ook opzetten. Dat begint ook te lopen. Alle oude foto’s of documenten in verband met Hoegaarden zijn welkom. Ik ga ook proberen die oude foto’s te linken aan hedendaagse foto’s. Dat zal uiteraard wat werk vragen, maar het is de moeite waard dit erfgoed te bewaren”.

Geïnteresseerden kunnen gewoon via facebook vragen om vriend te worden en zo hun foto’s te posten. Reageren kan men sowieso vermits het een openbare groep is.