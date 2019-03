Werken oud rusthuis starten voor 1 april Christian Hennuy

05 maart 2019

13u11 0 Hoegaarden Er komt eindelijk schot in de zaak van het voormalige Sint-Jozefrusthuis tussen de Tiensestraat en de Koningin Astridstraat. Eerstdaags wordt de aannemer aangesteld door CNUZ, de sociale woningenmaatschappij.

Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen, een sociale woningmaatschappij, het oude rusthuis Sint-Jozef aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Het werd sindsdien een ware lijdensweg voor het dossier, maar ondertussen is het rond en nog voor 1 april van dit jaar starten de werken. “Het werd even spannend want de bouwvergunning verliep op 1 april. Maar alles komt in orde en nog dit voorjaar worden de sloopwerken aangevat. Het lage gedeelte, links van het hoofdgebouw aan de kant Tiensestraat wordt gesloopt”, vertelt Karin Struyf, ondervoorzitter van CNUZ. Het gaat om een project van 24 sociale woningen met een nieuwbouw aan de kant van de Koningin Astridstraat. De structuur van het hoofdgebouw en de voormalige kapel wordt behouden.