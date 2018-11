Werken Kauterhof en Hauthem volgend jaar Christian Hennuy

16 november 2018

De werken aan de Kauterhof en in Hauthem zijn gepland voor volgend jaar, vlak voor of vlak na het bouwverlof. De aanbestedingen worden nu uitgeschreven.

De werken worden in 2019 aangevat. Samen met het dossier van Aquafin voor de aanleg van rioleringen in Hauthem en de Kauterhof, wordt ook het wegdek van deze laatste aangepakt. De Kauterhof is een kasseihelling van meer dan één kilometer lang. De kasseien blijven behouden, maar er komen wel aan weerszijden betonstroken voor de fietsers. Ter hoogte van de fietsweg die van de Brouwerij Loriersstraat komt, wordt een plateau aangelegd, zodat fietsers daar veilig de weg kunnen oversteken. Ook ter hoogte van de toekomstige sociale woonwijk, beneden aan de helling, het voormalige Lotrac, wordt een asverschuiving met versmalling aangelegd, zodat er nog slechts één voertuig tegelijk door kan. In totaal komen er twee snelheidskussens. De geraamde totale kostprijs bedraagt 5,738 miljoen euro, waarvan 784.889 euro ten laste van de gemeente Hoegaarden. De aanleg van voetpaden in Hauthem wordt geraamd op 375.000 euro voor de gemeente, de voetpaden aan de Kauterhof 145.000 euro en de werken voor de verkeerskussens en wegversmallingen 35.000 euro. Op de helling van de Kauterhof zullen tijdens de werken ook een aantal zieke bomen vervangen worden, zowel in het bovenste stuk als onderaan. “Vier bomen zijn heel ziek, maar ook een aantal andere zijn al aangetast”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers.