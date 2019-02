Werken in Hoxem nog tot einde maart Christian Hennuy

04 februari 2019

De wegenwerken in de Hoegaardse deelgemeente Hoxem zullen zeker nog tot einde maart duren. Tegen dan zou het kruispunt aan de kerk volledig vernieuwd moeten zijn, evenals een stuk van de weg richting Kumtich, tot voorbij de parking van restaurant ‘de Waterval’. “Als het te veel vriest, kan het nog even langer duren, want dan kunnen ze geen beton storten”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Sinds 25 juni vorig jaar wordt de deelgemeente Hoxem regelmatig in twee gescheiden door de werken. Volgens de eerste planning hadden de werken in december vorig jaar moeten beëindigd zijn. Door een laattijdig beschikbare onderaannemer kwam er vertraging. Tijdens de feestperiode was de doortocht door Hoxem mogelijk, maar nu is de weg weer officieel afgesloten, hoewel men er momenteel doorheen kan rijden, zij het op een zeer hobbelig wegdek. “Men is nu bezig met het afstellen van de mechanisatie van de pompen, die het water van de collector ter hoogte van de watermolen moeten oppompen naar het zuiveringsstation aan de Kapittelbergstraat. Men kan nu aan het kruispunt voorzichtig doorrijden, maar het kan de bedoeling niet zijn het volledig open te stellen. Trouwens, de weg zal nog volledig afgesloten worden bij de heraanleg van het kruispunt aan de kerk, tot aan de parking Waterval. En als de werken aan fietspaden in het kader van de ruilverkaveling Willebringen tijdig starten, kan de weg zelfs afgewerkt worden tot aan de Kapittelbergstraat, richting Kumtich”, aldus de burgemeester. In Hoxem werd gescheiden rioleringen gelegd in een groot deel van het centrum, en werden een zuiveringsstation en een pompstation gebouwd. De werken zijn geraamd op 2,3 miljoen euro gefinancierd door Aquafin en Infrax en met slechts 150.000 euro ten laste van de gemeente.