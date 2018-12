Werken hebben vertraging Christian Hennuy

20 december 2018

De werken aan de Koning Albertlaan, in de volksmond de ‘boelvààr’ zullen iets langer duren dan voorzien. Volgens de planning had alles moeten klaar zijn aan het einde van deze week, maar dat is niet het geval. Aan één kant zullen de voetpaden volledig af zijn, links van onderaan tot boven, maar aan de rechterkant zullen de voetpaden bovenaan nog open liggen. De weg naar boven toe zal ook niet volledig af zijn, maar er zal tijdens het bouwverlof over mogen gereden worden.

De werken in Hoxem zouden ook vertraging hebben en pas klaar zijn voor de zomer. Maar de doorgang in het gehucht van Hoegaarden is alleszins vrij tijdens de feestdagen, tot 14 januari.