Werken gestart aan hockeyparking Christian Hennuy

17 januari 2019

17u35 0

Aan de oude zavelkuil, waar zowel HiH als tennisclub Tennifun gevestigd zijn, zijn de werken aan de nieuwe parking gestart. Beide clubs hebben een subsidie van 300.000 euro van de gemeente toegezegd gekregen om een nieuwe parking voor 120 voertuigen aan te leggen, maar dat dossier was vorig jaar stilgelegd door bezwaren tegen onteigeningen. Maar de provincie heeft de bezwaren van de baan geveegd en de werken zijn nu gestart.

“De provincie heeft ons wel enkele bijkomende voorwaarden opgelegd, onder andere om het groene karakter van de omgeving nog te accentueren. Zo komen er groendallen op de parking in plaats van de voorziene klinkers, en wordt ook gewerkt aan de afwatering. De werken zullen een drietal maanden duren en zijn wellicht einde april klaar”, aldus voorzitter Patrick Van Ex. “Dit houdt in dat er in deze periode enkel gebruik gemaakt kan worden van de kleine parking beneden. We vragen met aandrang om de toegangsweg en de parking boven niet te gebruiken of blokkeren voor het werfverkeer. Hoe sneller zij gedaan hebben, hoe sneller wij de parking in gebruik kunnen nemen. Carpoolen is de boodschap. Of beter nog: neem eens de fiets en maak er een leuke tocht van “, zo luidt de oproep van HiH tot haar leden.

Hockeyclub Hockey in Hoegaarden telt op dit ogenblik ongeveer 500 spelende leden en ziet jaarlijks een aangroei van 5%, zeker nu met de goede resultaten van de nationale ploeg, de Red Lions. Op dit ogenblik heeft de club één terrein, maar uiteraard riskeert de club hiermee vast te lopen als er nog meer spelers bijkomen. Daarom heeft de hockeyclub nog grote plannen, maar uiteraard moet daarvoor het nodige geld gevonden worden. “We moeten in eerste instantie ons oude hockeyterrein upgraden en zorgen dat dit waterdragend wordt. Dat kost algauw 200.000 euro. We willen ook een nieuw terrein aanleggen, naast het oude. We hebben geopteerd voor een half terrein, omdat dat goedkoper is. Maar dat kost nog 300.000 euro. Voeg daar nog 100.000 euro verlichting aan toe. Een half veld is in eerste instantie voldoende omdat daar trainingen en ook matchen voor jeugdploegen kunnen plaats vinden. Uiteraard kan dit later steeds vergroot worden. We hebben hiervoor een dossier bij de Vlaamse Overheid ingediend , en die is bereid 23% van het totaal te subsidiëren. Maar de rest moeten we zelf vinden. Dat nieuwe terrein moet er zeker binnen drie jaar liggen. Om dit nieuwe terrein mogelijk te maken wordt de huidige toegangsweg naar de parking opgeschoven en dienden er onteigeningen te gebeurden. Dat was één van de bezwaren, maar de plannen voor de toegangsweg kunnen nu gewoon doorgaan”, besluit Van Ex.