Werken ‘Boelvààr’ klaar voor kerstmis Christian Hennuy

08 december 2018

14u22 0

De werken aan de Koning Albertlaan, in de volksmond de ‘boelvààr’ zitten nog altijd op schema. “Als alles zo verder gaat zijn de werken klaar voor het bouwverlof in december dus aan het einde van de week voor kerstmis”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V). Het onderste deel van de straat is het verst gevorderd. Voorlopig rijden de auto’s van het Stichelke langs boven weg. De werken werden zo geregeld dat de bewoners van het Stichelke telkens langs boven, of beneden hun woonwijk kunnen verlaten. Als men nu aan het bovenstuk gaat werken kunnen ze langs beneden weg. De parkeerplaatsen worden in kasseien gelegd, de voetpaden in klinkers. Er wordt geschrankt parkeren ingevoerd, en als de werken klaar zijn worden zowel de Koning Albertlaan als het Stichelke een zone 30. De rijrichting zal behouden blijven van beneden naar boven toe. De verbindingsstraat tussen de E. Ourystraat en de Tommestraat kreeg in 1934 de naam Koning Albertlaan, bij het overlijden van Koning Albert I. Omdat het een laan met bomen was werd het in de volksmond de Franse benaming ‘Boulevard’ in het Hoegaards ‘Boelvààr’.