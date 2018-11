Werkdag aan spoorwegzate Christian Hennuy

13 november 2018

17u10 0

Op zaterdag 17 november van 9 tot 16 uur organiseert Natuurpunt een werkdag aan de spoorwegzate.

De laatste trein reed in 1968 over de rails waar nu het natuurgebied Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden ligt in de Getevallei. Nadat de spoorweg niet meer gebruikt werd, staken allerlei bomen en planten spontaan de kop op. Overblijfselen van steenkool doen de temperatuur in het gebied stijgen op zonnige dagen. Afspraak op zaterdag 17 november om 9 uur aan de achterkant van het containerpark Hoegaarden. Info: Natuurpunt Velpe-Mene, 0493/09.76.58