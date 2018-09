Wereldfeest in parkje Paenhuys 06 september 2018

GROS Hoegaarden organiseert het tweede wereldfeest op zaterdag 8 september, van 14 uur tot 21u uur, in het parkje van het Paenhuys. Er is voor elk wat wils, van een multiculturele muziekactiviteit voor kinderen, verschillende workshops , o.a. je naam leren schrijven in het Arabisch, of een hennatattoo laten zetten. Verder is er het Solidariteitskoor Keereweerom, salsa, volksdans en een Afrikaans koor. Men kan proeven van Syrische specialiteiten, of gewoon genieten van een eerlijk fruitsapje, lekker wijntje of mochito van het vat. Het feest wordt afgesloten met de multiculturele beats van AdroD'ziak. (HCH)