Wereldburger die trouw bleef aan zijn roots EREAMBASSADEUR PAUL TAVERNIERS OVERLEDEN IN OUDERLIJKE HUIS CHRISTIAN HENNUY

20 februari 2018

02u26 0 Hoegaarden Vorige donderdag vond buurvrouw Huguette Meeuwens de overleden ereambassadeur Paul Taverniers (84j) in zijn ouderlijk huis in Klein Overlaar, recht over het klooster Mariadal. De laatste jaren leefde hij steeds meer tussen zijn boeken in Hoegaarden. Zondag kwamen zijn dochters Karin en Petra Taverniers aan in Hoegaarden, de eerste uit Buenos Aires, de tweede uit Washington DC.

Buurvrouw Huguette Meeuwens vond Paul vorige week donderdag.





"Omdat we hem al een tijdje niet gezien hadden, ben ik eens gaan kijken. Ik ben naar binnengegaan en ik heb hem gevonden in zijn bed, waar hij in zijn slaap was overleden. Hij was al enige dagen overleden. Je zag dat het de laatste tijd niet meer goed met hem ging, hij raakte niet meer vooruit als hij stapte. Hij heeft lange tijd in Antwerpen gewoond en pendelde steeds naar Hoegaarden omdat hij in zijn ouderlijk huis een bibliotheek had. Hij ging steeds minder naar Antwerpen en met Nieuwjaar heeft hij mij gezegd dat hij definitief in Hoegaarden bleef. Antwerpen zou nog een vakantieoptrekje blijven, waar hij voor een weekendje naartoe zou gaan. Maar dat is dus nooit meer gelukt."





Zijn twee dochters Petra en Karin kwamen overgevlogen uit verre continenten. We kregen even Karin de oudste dochter uit Buenos Aires aan de lijn.





"Papa belde ons altijd zelf op, meestal van bij de buren. Het gebeurde nog dat hij een tijdje niet belde."





Omdat hij ambassadeur was, is zijn leven één lange pendeltocht geweest, naar zijn kinderen en kleinkinderen in Buenos Aires en in Wahington DC, en ook tussen Antwerpen en Hoegaarden. Paul Taverniers had Germaanse filologie gestudeerd en startte zijn diplomatieke carrière in Washington toen hij 38 jaar oud was. Hij werd achtereenvolgens geplaatst in Boekarest, Ottawa, Buenos Aires, Mexico, Kinshasa, in Guatemala, en tenslotte in San José in Costa Rica. Daar had hij een accreditatie voor diverse landen: Honduras, Panama, Nicaragua en El Salvador. Hij sloot zijn carrière af als ambassadeur in Luanda (Angola) in 1998. Paul Taverniers was de zoon van onderwijzer en schoolhoofd Jules Taverniers van de gemeenteschool en is steeds trouw aan zijn roots gebleven. Hij heeft altijd gezegd dat hij zich nooit definitief in het buitenland zou vestigen. Hij was de laatste jaren steeds meer actief bij de Confrérie der Vijf Notabele Geslachten van Hoegaarden, waar hij hoofderedeken was.





"Onze Confrérie werd opgericht in 1741 en omvatte de vijf geslachten die voor de Franse Revolutie baas waren in Hoegaarden. Paul Taverniers was een belangrijke figuur in ons midden, vandaar dat wij met de Confrérie zeker in klederdracht naar de begrafenis woensdag zullen gaan", zegt Willy Sweerts, hoofdonderdeken.





Uitvaart morgen

Wie ereambassadeur Paul Taverniers wil groeten kan dit bij begrafenissen Rummens in Tienen op dinsdag 20 februari van 19 tot 20 uur. De uitvaart vindt plaats in de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden nu woensdag om 10.30 uur.