Weg weer afgesloten 30 augustus 2018

De aannemer is gestart met de werken aan het 'waterpompstation' op het kruispunt Kumtichsesteenweg - Bronstraat - Sint-Jansstraat in Hoxem. Dit station moet toelaten het afvalwater van het laagste punt naar het zuiveringsstation te pompen. Op dit ogenblik is er geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk. (HCH)