Weg volledig afgesloten aan kerk 26 juni 2018

De rioleringswerken in Hoxem zijn al goed gevorderd evenals de aanleg van een waterzuiveringsstation. Sedert gisteren wordt het gehucht in twee stukken verdeeld, ongeveer zoals het vroeger was voor de fusies met Hoxem Hoegaarden en Hoxem Kumtich. Aan de Sint-Janskerk wordt de weg volledig opengebroken zodat er geen verkeer meer doorkan. Daar wordt immers een pompput gebouwd, want het water zal van het laagste punt naar het zuiveringsstation moeten gepompt worden. Alleen wordt de centrale doorgang versperd. (HCH)