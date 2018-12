Weer dassen gespot Christian Hennuy

08 december 2018

Natuurpunt meldt dat er in de regio weer dassen gespot zijn. ‘De Hoegaardse Das is terug, niet het bier maar de echte das. In en om Hoegaarden zijn er al enkele dassen gespot. In de zomer werd een dood dier aangetroffen langsheen de weg in Outgaarden, een verkeersslachtoffer. Maar gelukkig was hij niet alleen. Recent werden er nieuwe beelden gemaakt met speciale nachtcamera’s. Een volwassen dier werd gespot voor de lens. De ‘das’ is de Belgische panda, symboolsoort voor een buitengebied met hoge biodiversiteit, met gevarieerde natuur- en bosgebieden, omgeven door kwaliteitsvol landbouwgebied. Hoegaardse natuurgebieden zoals het Rosdel en de Menevallei bieden veilige kerngebieden en de inspanningen met akkerreservaten en de daaruit vloeiende beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ zorgen voor extra voedselaanbod voor het gros van onze typische platteland soorten. Wij hopen alvast op een definitieve terugkeer van de Hoegaardse das “, aldus Pieter Abts van Natuurpunt Hoegaarden.