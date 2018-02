Wandelen tegen kanker 12 februari 2018

Een ploeg uit Hoegaarden met naam 'Had Beter Getraind' neemt op zondag 18 maart deel aan de 100 kilometer-run voor Kom op tegen Kanker in Edegem. Als eerste actie om de 2.500 euro startgeld bijeen te sprokkelen, organiseert de groep op zondag 18 februari een wandeling in Hoegaarden. Er worden drie wandelroutes bewegwijzerd, van respectievelijk 4, 6 en 10 kilometer. Start en aankomst zijn voorzien in Nerm 57, bij Joeri Crombez en Evelien Janssens. Starten kan tussen 9 en 14 uur en kost 5 euro per persoon. Inschrijven is niet nodig. (HCH)