Wandelen met 50+ Sportelclub Christian Hennuy

23 november 2018

09u55 0

De 50+ Sportelclub uit Tienen organiseert op woensdag 28 november om 13.30 uur een stevige wandeltrip. Samenkomst vanaf 13 uur aan de voetbalkantine van Hoegaarden in de Tiensestraat. De afstand van de wandelingen bedraagt ongeveer 12 km. Onderweg is er een drankstop voorzien. Deelname is gratis. Info: sport@tienen.be of 016/ 80. 48. 88