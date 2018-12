Wandelen met 50 + Sportelclub Christian Hennuy

08 december 2018

De 50+ Sportelclub uit Tienen organiseert op donderdag 13 december een wandeling van 8 kilometer in Outgaarden. Men komt samen om 9.15 uur aan de parking van het voormalig voetbalveld van Outgaarden aan de Jongensschoolstraat, om te starten om 9.30 uur. Om 11.30 uur is de wandeling rond. Organisatie: sportdienst Tienen. Info: sport@tienen.be of 016/80.48.88