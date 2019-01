Wandelen met 50+ Sportelclub Christian Hennuy

30 januari 2019

Op donderdag 31 januari organiseert de 50+ Sportelclub uit Tienen een wandeling van 8 kilometer, met vertrek om 9.30 uur aan de parking van het voormalige voetbalterrein aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden. Samenkomst om 9.15 uur. Het einde van de wandeling is voorzien om 11.30 uur. Deelname is gratis. Info: sportdienst Tienen, 016/80.48.88 of sport@tienen.be