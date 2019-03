Wandelen in holle wegen Christian Hennuy

11 maart 2019

De wandelclub van Hoegaarden organiseert op zaterdag 16 maart van 14 tot 17 uur een wandeling in de holle wegen. Samenkomst op de parking van het Paenhuys, Stoopkensstraat 82 om 14 uur. Deelname is gratis. Info: 0477 /30. 99. 39 of http://wandelclubhoegaarden.blogspot.com