Wandelen bij volle maan Christian Hennuy

13 januari 2019

Op zaterdag 19 januari om 20 uur start aan Den Venetiaen op het Gemeenteplein een ‘volle maan wandeling’. Het wordt een door Hikke Takke Toe geanimeerde avondwandeling langs de mysterieuze holle wegen van Hoegaarden. Onderweg dus vertelsels, legendes en andere rariteiten uit de rijke Hoegaardse geschiedenis. Deelnemen kan na reservatie: in café Den Venetiaen of via toets@me.com . Deelname 5 euro per persoon inclusief 1 Venetiaens Blondje of 1 Brunette de Venice en een hotdog.