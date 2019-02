Wandel mee tegen kanker Christian Hennuy

05 februari 2019

Het team ‘Had Beter Getraind’ uit Hoegaarden hoopt op zondag 24 maart aan de start te verschijnen van de tweede editie van de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Om voldoende geld bijeen te krijgen om hieraan te mogen meedoen, organiseert het team op zondag 17 februari ‘Wandel mee tegen Kanker’. De 100km-run tegen kanker is een uniek loopevenement waarbij teams van vier lopers samen 100 kilometer lopen. Om te mogen deelnemen, zamelt elk team 2.500 euro in. De netto opbrengst gaat rechtstreeks naar biomedisch kankeronderzoek. Om dit geld bijeen te krijgen, is er op zondag 17 februari tussen 9 uur en 14 uur een wandeling in Hoegaarden met vertrek en aankomst in Nerm 57. Men kan kiezen voor 4, 6 of 12 kilometer. Er is een buggyproof parcours van 6,5 kilometer en alle wandelroutes zijn bewegwijzerd. Deelname aan de wandeling kost 5 euro per persoon. Wie daarna honger of dorst heeft kan nog iets consumeren. Men kan op voorhand inschrijven voor de wandeling via hadbetergetraind@hotmail.com of nog de dag zelf. Wie er niet bij kan zijn kan een bijdrage storten op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688, met als mededeling de teamcode 340001616 + gift.