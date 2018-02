Wandel mee in Hoegaarden en steun Kom Op Tegen Kanker 13 februari 2018

Op zondag 18 februari kan je in Hoegaarden een bewegwijzerde wandeling van 6,5 of 10 kilometer maken voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar kankeronderzoek. Initiatiefnemers zijn vier fervente lopers die onder de naam 'had beter getraind' op zondag 18 maart meedoen aan de 100km-run van Kom Op Tegen Kanker, een uniek loopevenement waar je als team samen 100 kilometer aflegt. Om eraan deel te nemen, zamel je eerst 2.500 euro in. Voor 5 euro kan je deelnemen aan de wandeling. Niet alleen de sportieveling komt aan zijn trekken, maar ook voor de Bourgondiër wordt gedacht met een lekker drankje of hapje. Start en aankomst vinden plaats aan Nerm 57. Wandelen kan tussen 9 en 14 uur. Inschrijven kan via mail naar hadbetergetraind @hotmail.com. Late beslissers zijn de dag zelf ook welkom. Je kan een gift storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding van GIFT en de code van dit team: 340001616. (VDT)