Vuurwerk wel degelijk verboden 02u26 0

Attente burgers hebben de gemeente erop gewezen dat de website van Hoegaarden een fout bevatte inzake de vuurwerkregels. Op de gemeentelijke website stond te lezen dat vuurwerk toegelaten is, mits er toestemming gevraagd wordt. Maar dat was al een oud bericht - vuurwerk is al jaren verboden in Hoegaarden. Het werd intussen al verwijderd. (HCH)