Vragen over gekapte boom en Vredesboom op de Houtmarkt Christian Hennuy

08 november 2018

Enkele weken werd de oude cederboom op de rotonde van de Houtmarkt geveld. Ondertussen werd er een nieuwe boom geplant, een ‘Vredesboom’. Deze wordt op 11 november ingehuldigd. Oppositieraadslid Luc Buccauw (Sp.a) heeft vragen over het verhaal van de Vredesboom en brengt dit op de agenda van de volgende gemeenteraadszitting op dinsdag 13 november.

“Wij stellen ons vragen bij de kapping van de boom op de Houtmarkt aan de kerk. Waarom en wie besliste dat deze volwassen ceder moest worden gekapt? Werd er een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van de boom en vanwaar komt deze nieuwe boom?”, aldus de vragen van Luc Buccauw. Bij het kappen van de grote ceder waren er ook al negatieve reacties geweest op sociale media. “Bij hevige wind in november vorig jaar zijn meerdere grote takken van de boom afgescheurd. Hierdoor hing het grootste gewicht van takken langs één zijde, wat een onveilige situatie gaf”, zo luidde de uitleg van de gemeente. Ook boom- en plantenspecialist Geert Derom wees op het gevaar: “Het gaat om een ceder met zeer zwakke aanhechting aan de stam. Zolang er geen takken wegvallen gaat het, maar eens de onderste takken uitvallen, valt ook de rest uit.” Er was bij de storm al een groot deel van de boom beschadigd.

De nieuwe boom past in het project ‘Vredessporen’ waarvoor de gemeente via het plattelandsproject Leader 10.500 euro subsidies kreeg. Op verschillende plaatsen komen ‘sporen’ met de boodschap ‘Nooit meer oorlog’. Op de groene bezinningsplekken, op de begraafplaats, aan de Houtmarkt en op het oude kerkhof naast de kerk, komen klaprozen, vredesbanken en vredesgedichten in Cortenstaal. Ze trekken een spoor van aan het herdenkingsmonument naast het gemeentehuis, over het grafmonument van de familie Dumont, nu mausoleum voor vergeten soldaten op het oude kerkhof, naar een vredesbank en een vredesboom op de Houtmarkt tot aan de begraafplaats, waar een herdenkingsweide is aangelegd. Op zondag 11 november, na de hulde aan het oorlogsmonument om 11.15 uur worden de Vredesboom en Vredesbank ingehuldigd. Om 14.30 uur start die dag aan de Vredesbank een ‘Walk for peace’, een wandeling van drie kilometer langs de oorlogsherdenkpunten.