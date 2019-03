Vragen over fijnstof en industrie Christian Hennuy

14 maart 2019

Sp.a-oppositieraadslid Luc Buccauw had op de raadszitting vragen over de feedback over de fijnstofmetingen in Hoegaarden. “In die metingen scoort Altenaken slecht en toch komt er industrie bij”, aldus het raadslid. “Tewerkstelling ter plaatse komt ten goede aan het milieu”, reageert de burgemeester.

“In september werd de uitstoot in de lucht gemeten op verschillende plaatsen in Hoegaarden. Er werd niet veel hierover verteld op de gemeenteraad. Altenaken en andere grote wegen kwamen er slechter uit wat normaal is. Maar men laat er nog meer verkeer toe door de InBev uitbreiding en de uitbreiding van de industriezone. Is dit volgens jullie de aanpak van het klimaat?”, aldus Buccauw. “De gemiddelde fijnstofconcentratie in Hoegaarden is 14 en in Altenaken en Mariadal ligt dat wat hoger, maar gemiddeld zitten we toch heel goed in Vlaanderen. ABInBev doet heel wat inspanningen en zo maken ze o.a. elektriciteit uit hun afvalwater. Het bedrijf werd al bekroond voor de milieu-inspanningen die ze leveren. We hebben een vraag gesteld over de mogelijkheid van elektrische camions, maar dat blijft afwachten. We vinden helemaal niet dat de uitbreiding van het bedrijf slecht is voor het klimaat, want we realiseren tewerkstelling ter plaatse. Wij stellen op dit ogenblik 1200 à 1300 mensen te werk in Hoegaarden. Als daar 500 kunnen bijkomen, en het lijkt erop dat onze bedrijven ermee bezig zijn, is dat positief voor het klimaat. Tewerkstelling ter plaatse en dus geen verplaatsingen meer”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). ABInBev heeft in Altenaken een investering van 42 miljoen euro gepland en de grondwerken van de uitbreiding zijn gestart. Er is ook de aanleg van een nieuw industrieterrein van 8 ha in de pijplijn.