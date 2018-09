Voorlopig nog geen twaalf kleutertjes voor De Boskabouters 04 september 2018

De toekomst van kleuterschool De Boskabouters in Meldert bij Hoegaarden lijkt nog niet meteen verzekerd. Op de eerste schooldag daagden er zeven kindjes op. Hiermee wordt het verplichte aantal van 12 kleuters niet behaald, maar het schooljaar mocht toch opgestart worden.





"We zitten in een zogenaamd 'genadejaar'. Het is pas de telling op 1 februari die telt", zegt directeur Hilde Crets.





"We weten al dat er nog twee kindjes tegen die datum zullen bijkomen en hopelijk nog enkele erbij, zodat de toekomst van ons mooie schooltje verzekerd kan worden. Als we daar niet in slagen, zullen de deuren aan het einde van het schooljaar onherroepelijk dicht gaan. En dat zou zonde zijn, want we zijn al meer dan een eeuw een graag geziene en gerespecteerde school." Inschrijven in De Boskabouters kan op www.boskabouters.be. (VDT)