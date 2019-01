Volle raadzaal voor installatie gemeenteraad Christian Hennuy

03 januari 2019

In Hoegaarden werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd onder grote belangstelling. De raadzaal liep helemaal vol. En achteraf kon iedereen kennismaken met een ondertussen al jarenlange traditie: na de raadzittingen wordt er altijd een pintje gedronken.

Voor de eerste echte gemeenteraad van deze legislatuur wordt het wachten tot dinsdag 22 januari, en verder telkens iedere tweede dinsdag van de maand. Maar nu op de tweede dag van het jaar moest eerst de nieuwe raad geïnstalleerd worden: 10 CD&V, 3 Gewoon Wit, 3 N-VA en 1 sp.a. Volgende raadsleden stapten voor CD&V in de raad: Jean-Pierre Taverniers, Marleen Lefevre, Filip Havet, Hans Decoster, Tom Groeseneken, Evelien Jannsens, Joris Verbaeten, Lynn Minnot, Mies Matthijs en Kris Hendrickx. Voor Gewoon Wit waren dat Lucia Dotremont, Herwig Princen en Eva Ylen. Bij N-VA kwamen Liselore Fuchs, Philip Collaers en Christel Scheepmans in de raad, terwijl Luc Buccauw de enig sp.a-gekozene is. Eerst werd meegedeeld dat twee rechtstreeks verkozenen, namelijk Stefan Matthys en Jos Cauwberghs hun plaats hadden afgestaan aan Eva Ylen en Kris Hendrickx. Alle geloofsbrieven waren in orde. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers: “We hebben altijd goed samengewerkt. De oppositie doet haar werk, maar na de raad is het de gewoonte om samen een pintje te drinken en dan wordt er geen ruzie gemaakt. Ik hoop dat het zo verder gaat”. Daarna werd de politieke rangorde vastgelegd met vooraan de ‘anciens’ Jean-Pierre Taverniers, Herwig Princen, Lucia Dotremont, Luc Buccauw en Filip Havet. Jean-Pierre Taverniers werd voorgedragen als voorzitter van de raad, en de vier schepenen werden aangeduid: Lefevre, Decoster, Groeseneken en Havet. Er werden nog twee politieraadsleden verkozen: Filip Havet en Joris Verbaeten voor CD&V. De oppositie had blijkbaar geen stemmenafspraak gemaakt, want anders zou één oppositieraadslid gekozen zijn. Zes stemmen was voldoende geweest.