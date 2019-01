Volkskeuken naar het Paenhuys Christian Hennuy

28 januari 2019

De nieuwe volkskeuken georganiseerd door de vzw ’t Gemout, zal niet meer plaatsvinden in het voormalige gemeentehuis van Outgaarden, maar er wordt uitgeweken naar het ontmoetingscentrum ’t Paenhuys. Nu zaterdag 2 februari van 18 tot 20 uur is de volkskeuken open in de lokalen van de bier- en wijngilde. De keuken en de zaal staan daar ter beschikking, en er is ook nog de nieuwe leemoven aan de buitenkant. De nadruk bij een volkskeuken ligt op het ‘samen zijn’. Voor de prijs van 9 euro krijgt men een gerecht en dessert aangeboden. Aansluitend volgt er steeds een concert. Inschrijven via kato@gemout.be