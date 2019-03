Volkskeuken en SOK-moment Christian Hennuy

29 maart 2019

Op zaterdag 6 april staan de GEMOUT volkskoks weer klaar in de wijngilde van jeugdhuis ‘t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden. Lekker eten, lekkere drankjes en leuk volk. Om 14 uur wordt gestart met koken. Aanschuiven om te eten kan vanaf 18 uur in de zaal van de Paenhuys-wijngilde, uiteraard na inschrijving via kato@gemout.be.

Aansluitend op de volkskeuken om 20 uur wordt SOK georganiseerd of ‘schop onder de kont’. SOK is voor iedereen die graag constructieve schoppen geeft onder andermans kont. Een SOK is een moment waar je je project, idee, ambitie of droom kan voorstellen en op zoek gaan naar feedback, steun, deadlines, acties, connecties, ideeën, een push in de rug. Het kan gaan over een recuphoutbibliotheek, een oude glasverzameling, een gemeenschappelijke munt, en zoveel meer.