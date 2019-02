Volksdans in een modern jasje Christian Hennuy

19 februari 2019

13u43 0

Op woensdag 20 februari van 19.30 uur tot 22 uur is er in GC ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden ‘volksdansen in een modern jasje’, in een organisatie van CM. Volksdansen zijn gebaseerd op etnische muziek uit diverse landen en worden meestal in een ronde of een rij gedanst. Deze dans werd vroeger van generatie op generatie doorgegeven en heel wat dansgroepen proberen deze folklore levend te houden. Vooraf inschrijven is verplicht want het aantal deelnemers is beperkt. Reservatie: 016/35.96.00 of leuven@cm.be