Voetbalkooi SLO Mariadal ingespeeld 24 mei 2018

Bij Speciaal Lager Onderwijs Mariadal werd de 'powerplaysoccerkooi', officieel ingespeeld.





"We wilden die voetbalkooi absoluut, omdat er hier tijdens het voetballen heel wat ballen rondvlogen en dat is nefast voor de rust van onze leerlingen met autisme", zegt turnleraar Roel Hendrikx. "Voortaan zullen die ook rustig kunnen spelen, terwijl de voetballers aanschuiven aan de kooi, waar telkens met vier tegelijk wordt gespeeld en gewisseld wordt na elk doelpunt."





Het project werd ingediend bij G-Sport Vlaanderen dat de helft van de 7.040 euro kostende kooi bekostigde. "De rest hebben we zelf verzameld, door een sponsortocht, soepverkoop, aanschrijven van sponsors, huis-aan-huisverkoop van kinderen, een carwash door de turnleraar van BUSO en ga zo maar door. Bovendien hebben we 750 euro extra gekregen, omdat we het grootste aantal supporters verzameld hebben, namelijk 3.765", aldus Roel. (HCH)