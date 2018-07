Vluchtmisdrijf aan Houtmarkt 02 juli 2018

De bestuurder van een oude jeep die van de rotonde aan de Houtmarkt kwam, is vrijdagavond gebotst tegen een wagen die langs het kleine straatje van het Gemeenteplein reed. Die laatste wagen werd vervolgens tegen de gevel en de poort van de Paradijshoeve geduwd. De inzittenden, een man en een kind van anderhalf jaar oud, bleven ongedeerd maar waren flink geschrokken. De auto is rijp voor de schroothoop. Volgens getuigen stopte de bestuurder van de jeep, die voorrang had moeten verlenen, zo'n honderd meter verderop om na te gaan of zijn eigen wagen schade had geleden. Vervolgens reed hij weg zonder zich om de andere betrokkenen te bekommeren. De man kon later wel opgepakt worden door de politie, doordat getuigen zijn nummerplaat genoteerd hadden. De oude poort van de Paradijshoeve uit 1727 is intussen zwaar beschadigd. Daardoor kunnen de restauratiewerken voorlopig niet voortgezet worden.





(HCH)