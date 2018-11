Villa Hugardis laat dementerenden heropleven met ‘Tovertafel’ Christian Hennuy

06 november 2018

15u15 6 Hoegaarden Woonzorgcentrum Villa Hugardis heeft een stevig extraatje in huis gehaald: een Tovertafel. Dat is een interactief toestel dat spelletjes projecteert op een tafel, en erg geschikt is voor mensen met dementie.

Villa Hugardis nam onlangs deel aan een wedstrijd van een Nederlandse organisatie waarbij zo’n Tovertafel te winnen viel. En met succes, want het toestel ter waarde van 7.100 euro is voortaan eigendom van het woonzorgcentrum.

“De Tovertafel is eigenlijk een kastje dat aan het plafond bevestigd wordt, bijvoorbeeld boven de vertrouwde eettafel”, legt verkoopverantwoordelijke Kathleen Van Leirsberghe uit. “In dat kastje zit onder meer een beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor. Die toestellen projecteren samen interactieve spellen op het tafelblad. De bedoeling is om zo mensen met gevorderde dementie toch weer in beweging te krijgen, samen met hun familieleden.”

Het standaardpakket van de Tovertafel bevat negen spellen rond thema’s zoals vissen, bloemen en zeepbellen. “De bedoeling is dat we op termijn nog spellen bijkopen”, zegt Patricia Ausloos van woonzorgcentrum Villa Hugardis. “Maar zo’n spelletje kost al snel 230 euro, dus dat zal voor het budget van volgend jaar zijn.”

