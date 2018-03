Villa Hugardis doet mee aan Dag van de Zorg 15 maart 2018

02u26 0

Het woonzorgcentrum Villa Hugardis doet op zondag 18 maart mee aan de Dag van de Zorg. "Het is wel niet zo dat we ons ingeschreven hebben op de website, hetgeen ook betekent dat we officieel niet vermeld staan. We krijgen dus geen vlaggen, ballonnen of andere gadgets opgestuurd. Er wordt geen campagne gevoerd. De reden? Er werd gekozen om de 1.600 euro eerder te gebruiken voor nuttiger zaken", aldus algemeen directeur Bart Hendrix. De mensen zullen de kans krijgen om tussen 14 en 17 uur achter de schermen van het woonzorgcentrum een kijkje te nemen. De cafetaria zal zoals gebruikelijk op zondag geopend zijn. (HCH)