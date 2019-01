Vijfde tennisveld komt eraan bij Tennifun Christian Hennuy

30 januari 2019

14u18 0 Hoegaarden Als de weersomstandigheden wat meevallen zal tennisclub Tennifun tegen het einde van de maand maart, en zeker bij de start van het nieuwe tennisseizoen op 15 april, over vijf tennisvelden beschikken. “De bedoeling is in maart te starten met de aanleg van het vijfde terrein dat op drie weken klaar moet zijn”, zegt voorzitter Johnny Wautraets.

Op de jongste raadszitting van de gemeente Hoegaarden werd het punt over de borgstelling van de gemeente voor het aangaan van een lening van 40.000 euro van Tennifun, verdaagd. “Daar moet verder niets achter gezocht worden. Wij waren nog niet rond met de onderhandelingen. Uiteraard zoeken we de bank met de beste voorwaarden. Maar de aanleg van het nieuwe terrein kost meer dan het bedrag van de lening”, aldus Wautraets. De tennisclub Tennifun werd in 1984 geboren, uit het personeel van de stad Tienen, maar beschikte in Tienen nooit over een eigen infrastructuur. Er werd getennist op privéterreinen, vooral in de Grand Slam in Vissenaken. Na de sluiting van de Grand Slam werd een oplossing gevonden, samen met de gemeente Hoegaarden, achteraan in de Bley. In 1998 zette de gemeente Hoegaarden het licht op groen voor de aanleg van tennisvelden in het Bleyveld, aan de voormalige zandkuil. Het project kostte 3,2 miljoen frank. De eerste drie tennisvelden waren operationeel in het voorjaar 1998. Achteraf kwam er een vierde bij. “Het vijfde terrein komt naast het vierde, gescheiden door een wegje van 1,20 meter. We hebben nu 310 leden, waarvan 160 jeugdleden en beschikken over een goede jeugdopleiding. We zullen het vijfde terrein goed kunnen gebruiken. We hebben ook de plannen voor een tennishal nog niet opgeborgen. Als het ooit financieel mogelijk wordt, komt die boven de terreinen 4 en 5”, besluit Wautraets.