Vijf gezinnen organiseren speelstraat en buurtfeest 07 september 2018

Vijf gezinnen uit de Oud-Strijdersstraat organiseerden een speelstraat en daaraan gekoppeld een feest voor de buren. Jef Verhoeven is de leider van dit comité dat voor de vierde maal de speelstraat organiseerde. "We zijn met vijf organiserende gezinnen, met 7 kinderen, maar heel wat andere kinderen komen hier op af. We hebben deze speelstraat met springkasteel en speelgelegenheid gekoppeld aan een feest voor alle buren, en we hadden ook een beetje rommelmarkt ingericht. Maar iedereen was hier welkom voor een pannenkoek, koffie of een pintje", aldus Jef. De Oud-Strijdersstraat is één van die straten die je makkelijk aan beide zijden kunt afsluiten zonder het doorgaand verkeer te storen.





(HCH)