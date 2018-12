Viergeslachten gevierd Christian Hennuy

15 december 2018

Tijdens het eindejaarsfeest van de 60 plussers in de sporthal in Hoegaarden werden drie viergeslachten van het voorbije jaar gevierd, allen in vrouwelijke lijn. Het eerste viergeslacht bestond uit overgrootmoeder Godelieve Hardiquest (75j), grootmoeder Krista Rotty (51j), moeder Delphine Marchal (25j) en Louise Vanbets (2 maanden). Het tweede viergeslacht werd gevormd door overgrootmoeder Mariette Stockmans (78j), grootmoeder Corinne Matthys (58j), moeder Tine Ipers (32j) en Jade Decoster (8 maanden). Overgrootmoeder Elza Moreau (76j), grootmoeder Carine Lambrechts (56j), moeder Lien Vanherwegen (30j) en Marie Welsch (11 maanden) vormden het derde viergeslacht.