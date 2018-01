Vierde maal voor rechter voor rijden onder invloed 02u27 0

Een 32-jarige man uit Hoegaarden is in de politierechtbank gisteren voor de vierde keer veroordeeld voor het rijden onder invloed. Politierechter Stinckens was allerminst opgezet om Antoine B. opnieuw in de rechtbank te zien.





De dertiger werd vorig jaar in februari betrapt in Tienen toen hij op weg was om hout te gaan halen. Hij bleek toen aan de Duvel gezeten te hebben. "Hij was niet echt crimineel dronken", pleitte zijn advocaat. Die vroeg de rechter om enige mildheid aan de dag te leggen omdat de vader van twee het financieel zwaar heeft en zijn partner geen rijbewijs bezit. De minimumstraf bestond uit zes maanden rijverbod maar Stinckens stond vier maanden met uitstel toe. De boete van 3.200 euro was voor de helft met uitstel. B. moet ook slagen voor de vier examens alvorens terug de baan op te mogen. De maand cel is eveneens met uitstel als de man een verkeerscursus volgt. Als B. zich opnieuw laat betrappen, wordt het een enkele rit richting gevangenis. (KAR)