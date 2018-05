Vier slechtvalken geboren in de kerk 04 mei 2018

Na Leuven (sinds 2011), Tienen (vanaf 2014), Aarschot (vanaf 2015) en Zoutleeuw (vanaf 2016) is er een nieuw broedpaar van slechtvalken gevestigd in Hoegaarden. Het jong paartje heeft meteen vier jongen, hetgeen het maximum is voor slechtvalken, weet Philippe Smets van Vogelwerkgroep Oost-Brabant. "De jongen zijn geboren in de kerk van Hoegaarden, waar we vorig jaar een nestkast geplaatst hebben. Ze zijn ongeveer veertien dagen oud. Volgende week gaan we ze ringen." Philippe is blij dat de slechtvalkenpopulatie weer lijkt toe te nemen. "Vooral het gebruik van pesticiden heeft voor een zware uitval gezorgd tussen 1950 en 1974. Het verbod hierop is intussen in veel landen van kracht. Sindsdien zijn de meeste Europese slechtvalkenpopulaties gelukkig in aantal toegenomen. Hopelijk komen er in onze regio nog bij. Er zijn alvast nog zeven nestkasten vrij." (VDT)