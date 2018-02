Videoclip tegen darmkanker 06 februari 2018

Het Sint-Janscollege uit Meldert werd gekozen uit verschillende scholen uit Vlaanderen en gaat naar de finale van het No-x-cuse Project, over darmkankerpreventie, en wordt zo een van de drie finalisten. De leerlingen van het 6de jaar wetenschappen- wiskunde maakten hiervoor een videoclip. "In de film die 30 seconden duurt, wordt het scherm ingedeeld in twee delen, met telkens twee leerlingen, die hun grootvader de post i.v.m. darmkankeronderzoek afgeven. De ene doet mee en voetbalt later met zijn kleinkinderen, de andere gooit het weg en daar wordt het beeld zwart", zegt leerkracht wetenschappen Carine Vallons. Tot 18 februari kan nu via Facebook gestemd worden over de filmpjes via www.facebook.com/pg/noxcuseproject/videos/





(HCH)