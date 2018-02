Vervanger gezocht voor UBRT 06 februari 2018

02u26 0

UBRT, alias Hubert Mannaerts, een bekend figuur in Hoegaarden en Tienen, verhuist naar Hasselt. Hubert en drie vrijwilligers , Els Lemmens, Els Jeurissen en Willie Declercq geven elke maand drie kwartier muziek voor de bewoners van Woonzorgcentrum Villa Hugardis. "Tien jaar doe ik dat al. Eerst alleen, dan met Willy Lambrechts in de hoofdrol met gitarist Marc Tits, Freddy Mannaerts zang en in 2013 Willie op percussie. In 2014 kwamen we tot de huidige bezetting", aldus UBRT. Hubert zoekt nu een vervanger om op te treden met de andere 'Krabbers'. Het gaat wel om vrijwilligerswerk.





(HCH)