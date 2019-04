Vernieuwing Dumontstraat pas in september Christian Hennuy

19 april 2019

Het schepencollege van Hoegaarden heeft de vernieuwing van het asfalt van de Dumontstraat en het herstel van het voetpad goedgekeurd. De kosten werden door de gemeente geraamd op 95.000 euro en de opdracht werd uiteindelijk toegewezen aan Liema bvba voor 96.000 euro, de meest economische bieder. Omdat de Dumontstraat recht op de Hoegaardse brouwerij uitgeeft, en de enige mogelijke weg is voor de vrachtwagens die de brouwerij inrijden, en zeker voor de navette, de vrachtwagens die steeds af en aan rijden, tussen de brouwerij de Kluis en de bottelarij in Altenaken, worden de werken uitgesteld tot in het najaar. “We moeten wachten tot het hoogseizoen van de brouwerij voorbij is, zeker tot einde september. Nu draait de brouwerij 7 dagen op 7, en 24 uur op 24 uur. Nu kunnen we dat niet stilleggen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)