Verkeersremmer zorgt voor wrevel Christian Hennuy

26 februari 2019

14u40 0

Op de hoek van de Bleystraat en de Zavelkuilstraat in Hoegaarden werd een nieuwe verkeersremmer aangebracht, omdat het verkeer te snel uit de Zavelkuilstraat de grote weg opdraaide. Of omgekeerd, dat wie uit Altenaken kwam ook ruim de bocht nam om de Zavelkuilstraat in te vliegen. Maar de verkeersremmer zorgt nu toch wel voor verrassingen zeker als er voertuigen uit beide richtingen komen.

Een tijd geleden werd er een proefopstelling aangelegd en daar werd ook al tegen gereden. De betonnen blokken werden zelfs verplaatst. Maar nu is het verhoog definitief. Er stond een verkeersbord op de verkeersremmer, om aan te duiden dat men moet uitwijken, maar dat werd er al afgereden. Die straat moet heel veel verkeer opvangen want het is de enige toegangsweg van en naar de tennisclub Tennifun, en de hockeyclub Hockey in Hoegaarden. “De mensen zijn verbaasd als ze er met hun wagen voor staan. Er staat geen bord, er zijn geen reflectoren, geen enkele signalisatie. De verlichting is daar ook niet optimaal. Het is niet evident als je er ‘s avonds of bij nacht voorbij moet. Ik vraag mij tenslotte ook af of een autocar daardoor kan. En in het hockeyseizoen komen er meerdere autocars tot bij ons”, zegt Patrick Van Ex, voorzitter van Hockey in Hoegaarden. “Alles is zo uitgemeten dat een tractor of een autocar erdoor kan. Autocars moeten er gewoon met één wiel overrijden. Er stond een bord op, dat er al werd afgereden, maar dat komt er niet meer terug. Signalisatie is daar niet nodig. Alleen gaan we de verkeersheuvel nog wit verven, als we de parkeerstroken aanpakken. De bezorgdheid komt er alleen van wie er doorvliegt, in beide richtingen. We hebben alles geprobeerd tegen de snelheid, met borden van 30 per uur, en een lage verkeersdrempel. Maar dat hielp allemaal niet. Vandaar nu deze verhoogde verkeersremmer”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)