Veel volk voor herdenkingsplechtigheden Christian Hennuy

11 november 2018

In Hoegaarden werd wapenstilstand herdacht met plechtigheden op verschillende locaties, eerst in de verschillende deelgemeenten, daarna in Hoegaarden zelf.

Vooreerst werden aan het oorlogsmonument naast de kerk bloemen neergelegd door kinderen. Daarna ging het gezelschap naar de rotonde waar de nieuwe vredesboom werd ingehuldigd. Daarna trokken de aanwezigen naar het oude kerkhof aan de andere kant van de kerk, waar er een vredestuin is ontstaan, door het plaatsen van een vredesbank, een plakkaat met een vredesgedicht en de inrichting van het mausoleum Dumont als blijvende herinnering aan vergeten soldaten uit de eerste wereldoorlog. Dit grafmonument zal ook jaarlijks in deze periode bebloemd worden. Daarna konden de mensen nog naar de tentoonstelling ‘Klaprozen voor vergeten soldaten’ in de kerk, waarbij een klaprozenveld werd gemaakt met 1918 papieren klaprozen. Ook buiten aan de vredesboom en bank waren klaprozen, gemaakt door de schoolkinderen van Mariadal, geplaatst, deze wel weerbestendig.