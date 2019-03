Varken aan het spit Christian Hennuy

15 maart 2019

Alpaïde Moving, het team dat deelneemt aan de 1000 kilometer tegen Kanker, organiseert op zaterdag 23 maart van 17 tot 22 uur in zaal Ermelindis, aan de Sint-Ermelindisstraat 14 in Meldert, ‘Varken aan het Spit’ ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het varken aan het spit t.v.v. Kom op tegen Kanker is ondertussen een traditie. Een heerlijk sappig varken klaargemaakt door specialisten Johan en Willy, een buffet met verse wortel- en preipuree en lekkere sausjes om het helemaal af te maken. Deelname: 20 euro. Reserveren: 0492/64.10.38 of liselore.fuchs@icloud.com