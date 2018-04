Van donjon tot kasteeldomein 20 april 2018

Op zondag 22 april start vanaf 14 uur aan het kasteel van Meldert aan de Waversesteenweg een erfgoedwandeling. Er is keuze tussen een wandeling van 2,5 kilometer door Meldertbos of een grote wandeling van 11 kilometer, waarbij de middeleeuwse donjon en de Ermelindiskapel kunnen bezocht worden. Onderweg is er ook de bloesemlounge in Hoxem, vlakbij het nieuwe kunstwerk 'Pallox'. (HCH)