Vaandels en postzegels te koop

28 maart 2019

In het Toeristisch Infopunt van Hoegaarden zijn vaandels van Palmzondag en van de verschillende processies te koop. Deze kosten 10 euro. Nog voor Palmzondag zijn in het infopunt vellen van 10 postzegels beschikbaar, in beperkte oplage, kostprijs 10 euro. Er zijn nog wel enkele velletjes van vorig jaar beschikbaar. In de shop zijn nog postkaarten van Hoegaarden en van Meldert te koopt tegen 1 euro, T-shirts van Hoegaarden tegen 5 euro en nieuwe wandelkaarten (6 euro). De nieuwe toeristische brochure en het boekje ‘Hoegaarden the place to beer’ zijn gratis. Het Toeristische infopunt is open van donderdag tot zondag van 10 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, evenals op woensdagnamiddag.